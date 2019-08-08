В Курской области снова обещают грозы

Региональное МЧС снова распространило предупреждение неблагоприятных метеорологических явлениях в Курской области. По прогнозу Курского Гидрометцентра в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются небольшие, ночью в отдельных районах умеренные дожди, днём местами грозы. Ветер западной четверти 9-14 м/с, ночью местами порывы могут достигать 19 м/с. Тепло сохранится - ночью 12-17º, днём 22-27º.Спасатели просят курян соблюдать правила безопасности и напоминают: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».