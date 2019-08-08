Роман Старовойт проверил, как ремонтируют крышу в курской БСМП

В Курской городской больнице скорой медицинской помощи начался капитальный ремонт крыши. Ход работ проверил Роман Старовойт. Для этого врио губернатора взобрался на эту крышу лично.Глава региона отметил, что БСМП находится в предаварийном состоянии. Капитальный ремонт там не делали ни разу. Ранее было принято решение направить на замену кровли медучреждения средства, запланированные на обновление фасада Дома Советов. Стоимость контракта почти 30 млн рублей.По словам подрядчика, в работе используют современные материалы, которые прослужат более 20 лет. В задачах строителей заменить кровлю на всех корпусах больницы. Общая площадь работ – почти 8 тыс. кв. метров.«Сегодня с руководством больницы и комитета здравоохранения мы обсудили какие работы необходимо запланировать на следующий год. По некоторым объектам уже есть проектно-сметная документация. Будем предусматривать перераспределение денежных средств на постепенный капитальный ремонт здания БСМП. Этот объект важный в системе здравоохранения Курской области, поэтому будем уделять ему особое внимание», – отметил Роман Старовойт.Завершить капитальный ремонт кровли планируется до 25 сентября.