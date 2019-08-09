До 25-го сентября Курская больница скорой медицинской помощи получит новую крышу

ТАКТ". Весной областные власти решили повременить с ремонтом Дома Советов, а запланированные на эти цели средства направили в больницу, состояние которой оценивается как предаварийное.Как решается главная проблема больницы скорой медицинской помощи Курска, а именно замена кровли, проверил Роман Старовойт, сообщает телеканал "
На крышах Курской городской клинической больницы скорой медицинской помощи завершаются подготовительные работы. Подрядчик уже готов всерьез приступить в замене кровли на площади в почти восемь тысяч квадратных метров. Материалы будут использоваться современные и долговечные. Единственное что смущает - обещанные синоптиками дожди. Вместе с тем, отмечает директор кровельной компании, уложиться в отведенный до 25 сентября срок все же представляется возможным. Если, конечно, ветхая крыша, не преподнесет неприятных сюрпризов.
Дмитрий Калмыков, директор подрядной организации: «Главрач сказал, что 20 лет ремонта не было. В каком она может быть состоянии? Состояние, конечно, плачевное. Будем стараться лучше, чем было. На объектах работают 43 человека. Тут 6 корпусов».
Стоимость работ - почти 30 миллионов рублей. Изначально эти средства должны были пойти на ремонт совершенного другого здания, но руководство области, после изучения жалоб курян на протечки в БСМП, расставило новые приоритеты.
Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «В осенне-зимний период фактически во всех корпусах текла крыша, разрушался конструктив здания и протечки в лечебные помещение помещения были. Поэтому нами было принято решение отложить на более поздний срок ремонт здания Дома Советов администрации Курской области. В этом году предполагался ремонт фасада. На мой взгляд, он может еще постоять некоторое время. Мы перебросили эти средства на больницу скорой медицинской помощи, на ремонт кровли».
С целью убедится в том, что работы ведутся, Роман Старовойт и посетил лечебное учреждение. По его словам, замена кровли могла бы начаться несколько раньше, но государственный контракт удалось заключить лишь со второй попытки. Врио губернатора также отметил, что в следующем году на ремонт БСМП также будут выделены средства.
Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «Сегодня с руководством комитета и больницы мы обсудили, какие еще работы можно будет запланировать на следующий год. Хорошо, что есть проектно-сметная документация на некоторые объекты. Будем предусматривать перераспределение денежных средств на постепенный капитальный ремонт здания, которое фактически несколько десятилетий вообще не ремонтировалось. Этот объект является важным в системе здравоохранения Курской области, поэтому уделяем ему особое внимание».