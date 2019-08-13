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НОУ-ХАУ от главы города.

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Первые полно размерные макеты школьников, призванные напоминать водителям о соблюдении скоростного режима, уже появились на одном из проблемных участков в городе Фатеж.
В преддверии нового учебного года возле одной из школ, на нерегулируемом пешеходном переходе, прописались два ребенка - мальчик и девочка. Правда, ненастоящие. Полно размерные макеты детей призваны обратить на себя внимание водителей, которые забывают о скоростном режиме. 
Вот как прокомментировал Телекомпании "Такт"такое ноу-хау   Евгений Лобов, глава города Фатежа:
 «Этот участок проблемный. Из города Курска, когда заезжаешь, идет подъем. Скоростной режим не все соблюдают, поэтому перед началом учебного года было принято решение, с подачи именно руководства УГИБДД района установить данные таблички. Данную задачу мы выполнили. Мероприятие считаю необходимым. И для нашего города в частности. Водители  уже говорят, что данные манекены заметны, скорость снижается. Поэтому улучшение ситуации с безопасностью, как говорится, на лицо»
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