Более 100 курских призывников отправились служить в Росгвардию.
За последнее время желание проходить службу в войсках национальной гвардии РФ возросло. Служить в Росгвардии стало престижно.
По окончанию военной службы по призыву военнослужащим выдается рекомендация для дальнейшего прохождения службы в специальных подразделениях Росгвардии и подразделениях вневедомственной охраны.
Сегодня все больше курян желает поступить на службу в Росгвардию по контракту. Только за этот год более 150 молодых людей обратились в территориальное Управление Росгвардии для прохождения службы по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации.