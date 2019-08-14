Более 100 курских призывников отправились служить в Росгвардию.

По устоявшейся традиции, вместе с родителями, близкими и представителями общественных организаций поддержать новобранцев пришли ветераны войск. Они выразили надежду на то, что те слова, которые военнослужащие произнесли на присяге, прошли через их сердца, наполнив их такими качествами воина, как мужество, честь и отвага.За последнее время желание проходить службу в войсках национальной гвардии РФ возросло. Служить в Росгвардии стало престижно.По окончанию военной службы по призыву военнослужащим выдается рекомендация для дальнейшего прохождения службы в специальных подразделениях Росгвардии и подразделениях вневедомственной охраны.Сегодня все больше курян желает поступить на службу в Росгвардию по контракту. Только за этот год более 150 молодых людей обратились в территориальное Управление Росгвардии для прохождения службы по контракту в войсках национальной гвардии Российской Федерации.