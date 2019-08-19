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В регионе / В России

Талантливые ребята посетят Крым

20 августа в Крыму стартует первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ».

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Творческая молодежь в возрасте от 18 до 35 лет соберутся на берегу Черного моря для
обмена опытом, участия в конкурсах, мастер-классах от известных деятелей культуры и
получения новых знаний, сообщает региональный комитет по делам молодежи и туризму.
От Курской области на фестиваль поедет 49 представителей творческой молодежи.
На одной площадке будут собраны самые различные направления творчества и искусств. Ожидается
свыше 4 тысяч участников — «резидентов» арт-кварталов и 30 тысяч зрителей.
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