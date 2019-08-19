Талантливые ребята посетят Крым
20 августа в Крыму стартует первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ».
обмена опытом, участия в конкурсах, мастер-классах от известных деятелей культуры и
получения новых знаний, сообщает региональный комитет по делам молодежи и туризму.
От Курской области на фестиваль поедет 49 представителей творческой молодежи.
На одной площадке будут собраны самые различные направления творчества и искусств. Ожидается
свыше 4 тысяч участников — «резидентов» арт-кварталов и 30 тысяч зрителей.