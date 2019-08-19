Талантливые ребята посетят Крым

20 августа в Крыму стартует первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ».

Творческая молодежь в возрасте от 18 до 35 лет соберутся на берегу Черного моря дляобмена опытом, участия в конкурсах, мастер-классах от известных деятелей культуры иполучения новых знаний, сообщает региональный комитет по делам молодежи и туризму.От Курской области на фестиваль поедет 49 представителей творческой молодежи.На одной площадке будут собраны самые различные направления творчества и искусств. Ожидаетсясвыше 4 тысяч участников — «резидентов» арт-кварталов и 30 тысяч зрителей.