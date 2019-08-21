К новому учебному году готовы

Большинство курских образовательных учреждений готовы к новому учебному году

«Спасатели проверили уже свыше 800 образовательных учреждений. В первую очередь обращалось внимание на состояние систем противопожарной защиты, сигнализаций, систем оповещения. Уделялось внимание эвакуационным путям, а также состоянию электропроводки. Нарекания есть в трех учебных заведениях: где-то неисправна пожарная сигнализация, где-то персонал не прошел специального обучения. Все недоработки будут устранены в ближайшие дни,» - отметил врио начальника ГУ МЧС по Курской области Дмитрий Демьяненко.Всего к началу учебного года всесторонние проверки безопасности пройдут более 900 образовательных учреждений, среди которых школы, детские сады, вузы и ссузы региона.