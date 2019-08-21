Соревнования по велоспорту впервые состоятся в Курской области

24 и 25 августа на территории Обоянского и Пристенского района впервые пройдут соревнования по велосипедному спорту шоссе «Мемориал Евгения Клевцова».

Индивидуальная гонка с раздельным стартом на 25 км пройдет 24 августа, начало в 12:00 в п. Рудавский Обоянского района. В гонке могут принять участие все любители велоспорта. Регистрация проходит на сайте «ВелоКурск», для участия необходимо будет предъявить страховку и допуск врача.В связи с соревнованиями будет перекрыто движение транспорта на трассе по участку автомобильной дороги «Обоянь – Солнцево – Мантурово – Малые Крюки – Потопахино» с 11:30 до 15:00.Групповые гонки по категориям 100 км и 75 км (для женщин, а также ветеранов старше 60 лет) состоятся 25 августа. Торжественное открытие соревнований в 11:45 на центральной площади г. Обоянь. Для гостей спортивного праздника будет организована развлекательная и концертная программа, детский велозаезд.Движение транспорта во второй день соревнований будет перекрыто по центральным улицам города и по трассе на участке «Обоянь – Солнцево - с. Красниково (Пристенский район)» с 11:30 до 16:00.Евгений Клевцов - бронзовой призер Олимпиады 1960 года в Риме в командной шоссейной гонке; первый курянин, ставший обладателем олимпийской медали. В этом году исполнилось 90 лет со дня его рождения. Соревнования пройдут на родине спортсмена. Победители получат уникальные медали с редкой фотографией Евгения Клевцова.