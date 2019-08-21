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Фотодокументальная выставка «Курская дуга» в Индии

О Курской битве жителям Индии расскажет выставка из фондов московского Музея Победы 

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В Российском центре науки и культуры в Нью-Дели (Индия) 20 августа открылась фотодокументальная выставка «Курская дуга». Временная экспозиция подготовлена на основе материалов из фондов московского Музея Победы. Ее открытие приурочено к 76-й годовщине окончания Курской битвы.
Выставка посвящена одной из величайших битв, которая способствовала завершению коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, дальнейшему укреплению антигитлеровской коалиции и развалу фашистского блока.
Посетители увидят фотографии образцов вооружения, обмундирования и снаряжения противоборствующих сторон, копии личных документов участников битвы, наградных листов, благодарностей Верховного Главнокомандующего, агитационных листовок и плакатов, газет времен войны, карт и схем боев.
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