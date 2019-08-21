Фотодокументальная выставка «Курская дуга» в Индии

О Курской битве жителям Индии расскажет выставка из фондов московского Музея Победы

В Российском центре науки и культуры в Нью-Дели (Индия) 20 августа открылась фотодокументальная выставка «Курская дуга». Временная экспозиция подготовлена на основе материалов из фондов московского Музея Победы. Ее открытие приурочено к 76-й годовщине окончания Курской битвы.

Выставка посвящена одной из величайших битв, которая способствовала завершению коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, дальнейшему укреплению антигитлеровской коалиции и развалу фашистского блока.

Посетители увидят фотографии образцов вооружения, обмундирования и снаряжения противоборствующих сторон, копии личных документов участников битвы, наградных листов, благодарностей Верховного Главнокомандующего, агитационных листовок и плакатов, газет времен войны, карт и схем боев.