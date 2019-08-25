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«Молодёжный казачий круг» гостеприимно приняла столица нашей родины

Форум состоялся благодаря поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей, «Объединённому центру казачьего образования» и московского государственного университета имени Разумовского.
«Молодёжный казачий круг» гостеприимно приняла столица нашей родины

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Участники форума казачьей молодёжи увидели одни из самых красивых мест столицы. В первый день им предстояло побывать в синоде РПЦ, а затем на Ходынском поле, где в храме иконы Божьей Матери «Отрада и утешение» состоялся молебен. Именно этот храм с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла стал войсковой церковью Московского казачества.

Второй день участники провели в самом центре столицы, где в здании правительства Москвы проходило обсуждение самых насущных вопросов современной России, в решении которых должна принимать участие и казачья молодежь. 

Третий день для двухсот пятидесяти делегатов ознаменовался посещением сердца русского Православия Храма Христа Спасителя, обзорная экскурсия по которому познакомила казачью молодёжь с историей этого величественного сооружения. Закончился фестиваль в парке – усадьбе «Коломенское» праздничным ежегодным фестивалем «Казачья станица Москва».

Но ни экскурсиями едиными жил «Молодёжный казачий круг». Во время проведения заседаний в здании правительства Москвы, участникам мероприятия были предложены различные дискуссионные площадки, на которых обсуждались такие важные вопросы как молодёжная политика, работа вожатых – казаков с детьми. Безопасность русскоязычного сегмента интернета, вопросы экологии, экономики и многие другие. В рамках конференции был проведён конкурс «Лучший предпринимательский проект» среди молодёжный казачьих организаций. На конкурс было представлено 12 работ. Определение победителя и церемония награждения состоялись в конце второго дня форума.

Помимо «Союза казачьей молодёжи» в форуме приняли участие и представители Российского союза сельской молодёжи. Совместно эти две организации пытались выработать решение проблемы повышения престижности сельских территорий, проживание в которых сейчас не в особой чести у молодёжи. Повысить привлекательность проживания на селе предлагается за счёт цифровизации села.
Вниманию участников форума так же предстали и выступления различных спикеров, которые подчеркивали важность данного мероприятия для объединения усилий молодёжных казачьих организаций в решении насущных проблем современной России. 

Иерей Тимофей Чайкин, зачитавший обращение митрополита Севастопольского и Невинномысского Кирилла, обратил внимание на важность сохранение казачьих традиций в современном мире. На необходимость сохранения образа жизни и традиций казаков, а так же трансляцию последних на всё вплоть до семьи. Митрополит особенно подчеркнул то, что казачество всегда опиралось на поддержку матери – церкви.

Форум состоялся благодаря поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей, «Объединённому центру казачьего образования» и московского государственного университета имени Разумовского.

По материалам mos.news
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