«Молодёжный казачий круг» гостеприимно приняла столица нашей родины
Форум состоялся благодаря поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей, «Объединённому центру казачьего образования» и московского государственного университета имени Разумовского.
Второй день участники провели в самом центре столицы, где в здании правительства Москвы проходило обсуждение самых насущных вопросов современной России, в решении которых должна принимать участие и казачья молодежь.
Третий день для двухсот пятидесяти делегатов ознаменовался посещением сердца русского Православия Храма Христа Спасителя, обзорная экскурсия по которому познакомила казачью молодёжь с историей этого величественного сооружения. Закончился фестиваль в парке – усадьбе «Коломенское» праздничным ежегодным фестивалем «Казачья станица Москва».
Но ни экскурсиями едиными жил «Молодёжный казачий круг». Во время проведения заседаний в здании правительства Москвы, участникам мероприятия были предложены различные дискуссионные площадки, на которых обсуждались такие важные вопросы как молодёжная политика, работа вожатых – казаков с детьми. Безопасность русскоязычного сегмента интернета, вопросы экологии, экономики и многие другие. В рамках конференции был проведён конкурс «Лучший предпринимательский проект» среди молодёжный казачьих организаций. На конкурс было представлено 12 работ. Определение победителя и церемония награждения состоялись в конце второго дня форума.
Помимо «Союза казачьей молодёжи» в форуме приняли участие и представители Российского союза сельской молодёжи. Совместно эти две организации пытались выработать решение проблемы повышения престижности сельских территорий, проживание в которых сейчас не в особой чести у молодёжи. Повысить привлекательность проживания на селе предлагается за счёт цифровизации села.
Вниманию участников форума так же предстали и выступления различных спикеров, которые подчеркивали важность данного мероприятия для объединения усилий молодёжных казачьих организаций в решении насущных проблем современной России.
Иерей Тимофей Чайкин, зачитавший обращение митрополита Севастопольского и Невинномысского Кирилла, обратил внимание на важность сохранение казачьих традиций в современном мире. На необходимость сохранения образа жизни и традиций казаков, а так же трансляцию последних на всё вплоть до семьи. Митрополит особенно подчеркнул то, что казачество всегда опиралось на поддержку матери – церкви.
Форум состоялся благодаря поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей, «Объединённому центру казачьего образования» и московского государственного университета имени Разумовского.
По материалам mos.news