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Участковые избиркомы Курской области начнут прием заявлений

С 28 августа в участковых избирательных комиссиях начнется прием заявлений от граждан о голосовании по месту нахождения на выборах Губернатора Курской области.

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 Пункты приема заявлений в рамках проекта «Мобильный избиратель» будут открыты в 1131 участковом избиркоме. Кроме того, заявления  граждан продолжают принимать территориальные избирательные комиссии,  отделения МФЦ и портал «Госуслуги».  
Как поясняет Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, если в день голосования 8 сентября гражданин будет находиться не по адресу своей регистрации, указанному в паспорте, то он может проголосовать на любом удобном для него избирательном участке по месту нахождения в пределах области. 
   Для того, чтобы воспользоваться этим правом, избирателю нужно лично,  с паспортом, обратиться в ближайшие территориальную избирательную комиссию, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или в любую участковую избирательную комиссию.  Заявления принимаются до 4 сентября включительно. 
   В заявлении нужно указать тот избирательный участок, где гражданин планирует проголосовать в день выборов 8 сентября. Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий размещены на интерактивной карте, доступной на сайте ЦИК России www.cikrf.ru. Подать заявление возможно и через портал «Госуслуги» также в срок до 4 сентября включительно. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на данном портале.
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