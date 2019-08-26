Участковые избиркомы Курской области начнут прием заявлений
С 28 августа в участковых избирательных комиссиях начнется прием заявлений от граждан о голосовании по месту нахождения на выборах Губернатора Курской области.
Как поясняет Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, если в день голосования 8 сентября гражданин будет находиться не по адресу своей регистрации, указанному в паспорте, то он может проголосовать на любом удобном для него избирательном участке по месту нахождения в пределах области.
Для того, чтобы воспользоваться этим правом, избирателю нужно лично, с паспортом, обратиться в ближайшие территориальную избирательную комиссию, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или в любую участковую избирательную комиссию. Заявления принимаются до 4 сентября включительно.
В заявлении нужно указать тот избирательный участок, где гражданин планирует проголосовать в день выборов 8 сентября. Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий размещены на интерактивной карте, доступной на сайте ЦИК России www.cikrf.ru. Подать заявление возможно и через портал «Госуслуги» также в срок до 4 сентября включительно. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на данном портале.