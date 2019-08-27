Курянин победил в кубке Европы по пауэрлифтингу

Сильнейших спортсменов России, ближнего и дальнего зарубежья определил открытый лично-командный Кубок Восточной Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта.

Кубок прошел 24-25 августа в Крокус Сити города Москвы. Среди более чем 150 участников курянин Виталий Меркулов занял первое место в весовой категории до 110 кг.Виталий выступал наравне с профессиональными спортсменами в номинации «ПРО пауэрлифтинг без экипировки», выполнил три упражнения - «приседание со штангой», «жим лежа» и «становая тяга». С общим результатом 645 кг он набрал в сумме 346 очков, что позволило не только стать лидером соревнований, но и получить звание кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу среди профессионалов.Виталию Меркулову 29 лет, он трудится в службе безопасности Курской АЭС с 2013 года, а силовыми видами спорта занимается более 12 лет, увлекся тренажерами еще в школьные годы. К сегодняшнему дню он участник и победитель многих соревнований разного уровня, включая Кубок мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, где занял второе место в абсолютной зачете среди мужчин, мастер спорта по становой тяге, руководитель Курчатовского отделения НАП и капитан сильнейшей команды ЦФО.