В Интернете действуют фальшивые сайты Пенсионного фонда
Отделение Пенсионного фонда России предупреждает о появлении фальшивых сайтов, на которых мошенники предлагают «сомнительные услуги» .
Схема мошенничества следующая, пользователю сайта предлагается начать онлайн-переписку с «пенсионным юристом», который обещает помочь получить соответствующие выплаты. После недолгой переписки и для решения проблемы посетителю сайта сразу предлагается оставить контактный номер телефона, по которому пользователю поступает звонок из «правового центра поддержки» с предложением оказать юридическую помощь за денежное вознаграждение.
Для правдоподобности сайты-дублёры делают разделы для обращения граждан, но обращения остаются либо остаются без ответа, либо дается некомпетентная информация, зачастую, идущая вразрез с действующим пенсионным законодательством.