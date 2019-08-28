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В Интернете действуют фальшивые сайты Пенсионного фонда

Отделение Пенсионного фонда России предупреждает о появлении фальшивых сайтов, на которых мошенники предлагают «сомнительные услуги» .

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За денежное вознаграждение якобы от имени ПФР, денежные призы, размещают неправильную информацию об адресах и контактных телефонах учреждений Пенсионного фонда РФ. Отметим, что для большей убедительности на данных сайтах используются гиперссылки, ведущие на страницы настоящего сайта ПФР.
 Схема мошенничества следующая, пользователю сайта предлагается начать онлайн-переписку с «пенсионным юристом», который обещает помочь получить соответствующие выплаты. После недолгой переписки и для решения проблемы посетителю сайта сразу предлагается оставить контактный номер телефона, по которому пользователю поступает звонок из «правового центра поддержки» с предложением оказать юридическую помощь за денежное вознаграждение.
Для правдоподобности сайты-дублёры  делают разделы для обращения граждан, но обращения остаются  либо остаются без ответа, либо дается  некомпетентная информация, зачастую, идущая вразрез с действующим пенсионным законодательством.
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