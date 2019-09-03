Оборудование смонтировано так, чтобы не нарушалась тайна голосования

Выборы губернатора Курской области впервые пройдут под контролем видеокамер. Видеонаблюдением охвачено большинство избирательных участков областного центра. Программно-аппаратные комплексы установлены в помещениях 194-х участковых избирательных комиссий, а также в помещениях всех трех территориальных избирательных комиссий в Курске.Оборудование смонтировано так, чтобы не нарушалась тайна голосования. В зону видеонаблюдения на избирательных участках попадают ящики для голосования или комплексы обработки избирательных бюллетеней, места работы со списками избирателей и выдачи бюллетеней.Территориальные избиркомы будут наблюдать за местами приема протоколов УИК об итогах голосования и проведения итогового заседания комиссий.В день голосования 8 сентября видеотрансляцию планируется вести на общедоступном портале nashvybor2019.ru в режиме онлайн.В Курской области откроется 1131 избирательный участок. Голосование продлится с 8 утра до 8 вечера. При себе избирателю нужно иметь паспорт.