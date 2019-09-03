Выборы губернатора Курской области впервые пройдут под контролем видеокамер
Оборудование смонтировано так, чтобы не нарушалась тайна голосования
Оборудование смонтировано так, чтобы не нарушалась тайна голосования. В зону видеонаблюдения на избирательных участках попадают ящики для голосования или комплексы обработки избирательных бюллетеней, места работы со списками избирателей и выдачи бюллетеней.
Территориальные избиркомы будут наблюдать за местами приема протоколов УИК об итогах голосования и проведения итогового заседания комиссий.
В день голосования 8 сентября видеотрансляцию планируется вести на общедоступном портале nashvybor2019.ru в режиме онлайн.
В Курской области откроется 1131 избирательный участок. Голосование продлится с 8 утра до 8 вечера. При себе избирателю нужно иметь паспорт.