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Лента новостей / В регионе

Выборы губернатора Курской области впервые пройдут под контролем видеокамер

Оборудование смонтировано так, чтобы не нарушалась тайна голосования
Выборы губернатора Курской области впервые пройдут под контролем видеокамер

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Выборы губернатора Курской области впервые пройдут под контролем видеокамер. Видеонаблюдением охвачено большинство избирательных участков областного центра. Программно-аппаратные комплексы установлены в помещениях 194-х участковых избирательных комиссий, а также в помещениях всех трех территориальных избирательных комиссий в Курске.

Оборудование смонтировано так, чтобы не нарушалась тайна голосования. В зону видеонаблюдения на избирательных участках попадают ящики для голосования или комплексы обработки избирательных бюллетеней, места работы со списками избирателей и выдачи бюллетеней.

Территориальные избиркомы будут наблюдать за местами приема протоколов УИК об итогах голосования и проведения итогового заседания комиссий.

В день голосования 8 сентября видеотрансляцию планируется вести на общедоступном портале nashvybor2019.ru в режиме онлайн.

В Курской области откроется 1131 избирательный участок. Голосование продлится с 8 утра до 8 вечера. При себе избирателю нужно иметь паспорт.

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