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Сбербанк и Липецкая область заключили меморандум о сотрудничестве

Меморандум предусматривает взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов
Сбербанк и Липецкая область заключили меморандум о сотрудничестве

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Сбербанк и Липецкая область заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и врио главы администрации области Игорь Артамонов.

Меморандум предусматривает взаимодействие в рамках реализации инвестиционных проектов, в том числе в ОЭЗ «Липецк», с целью увеличения объемов валового регионального продукта и отраслевой диверсификации экономики региона.

Также стороны договорились, что приложат совместные усилия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе. В частности, речь идет о повышении доступности кредитных ресурсов; об участии Сбербанка в организации информационно-разъяснительных семинаров, конференций и круглых столов по актуальным вопросам финансово-банковской деятельности; о презентации банковских продуктов; о предоставлении банковских гарантий СМП для участия в закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Меморандум направлен на активное взаимодействие по реализации программ инфраструктурного развития Липецкой области и ее муниципальных образований, жилищного строительства и благоустройства населенных пунктов, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, продвижения системы предоставления финансовых услуг населению.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Целью нашего меморандума является реализация и обеспечение стабильных, удобных и надежных сервисов для жителей Липецкой области. Сбербанк примет участие в развитии и внедрении современных цифровых технологий предоставления финансовых услуг для населения как в удаленных каналах обслуживания, так и в рамках банковской инфраструктуры области».

Игорь Артамонов, врио главы администрации Липецкой области:

«Подписывая меморандум со Сбербанком, мы рассчитываем на его кредитные ресурсы и лидерство в технической области, которые позволят нам нарастить темпы социально-экономического развития области. Липецкая область лидирует в рейтингах инвестиционной привлекательности. Сотрудничество с крупнейшим банком страны поможет укрепить эти позиции и привлечь больше инвесторов на территорию субъекта. Это будет способствовать созданию новых, высокопроизводительных рабочих мест».

Документом также предусмотрены сотрудничество в сфере финансового обслуживания органов исполнительной власти и реализация программ развития кадрового потенциала Липецкой области.

Сегодня ПАО Сбербанк входит в топ-3 крупнейших налогоплательщиков в Липецкой области. В его активной клиентской базе — свыше 20 тысяч юридических лиц. Доля Липецкого отделения Сбербанка на региональном рынке кредитования корпоративных клиентов составляет более 27%, а по кредитованию физических лиц — свыше 46% (в том числе по жилищным кредитам — 63%). В Липецкой области реализуется пилотный проект по ипотеке на ИЖС и уже есть первые одобренные кредиты. Кроме того, доля Липецкого отделения банка на рынке перечисления заработной платы достигает 42%, а на рынке оплаты жилищно-коммунальных услуг — 78%.



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