В Курской области выбрали лучших садоводов

ТАКТ". До финала дошли 16 человек.Конкурс на лучшего садовода региона стартовал ещё в мае, но имена финалистов стали известны лишь на днях. Несколько сотен участников подали заявки: среди них жители не только областного центра, но и Курского и Курчатовского районов, сообщает телеканал "
Татьяна Воронина, председатель регионального отделения «Союз садоводов России» 2:01 Третий год мы объявляем конкурс на лучшего садовода. Четыре номинации: лучший овощевод, лучший цветовод, лучшее СНТ и лучший дачный участок. В этом году мы объявили его чуть раньше, первого мая, чтобы была возможность побольше принять участие, таких было около шестидесяти. Заседание конкурса было более трех часов. Мы, честно говоря не могли выбрать кто лучший садовод-овощевод, ну конечно определились пришлось некоторые первые места даже поделить».
Конкурсантов оценивали по ряду критериев - от качества продукции до ухоженности участка. Ольга Иванова - обладатель диплома второй степени в номинации «Лучший овощевод». Денежную премию представитель СНТ «Моква» планирует вложить в благоустройство сада - Ольга уже выделила место для выращивания винограда.
Ольга Иванова, представитель СНТ «Моква»: «Мы стараемся выращивать что-то необычное, что-то интересное. Вот в течение нескольких нам успешно получается выращивать арбузы. Они прекрасно в нашем районе культивируются. Арбузы - от 12 до 15 кг. Также - ранние персики, сорт «Кардинал».
На церемонии вручения присутствовал Роман Старовойт. Врио губернатора поблагодарил садоводов за труд и отметил некоторые новшества, призванные облегчить деятельность садоводческих товариществ.
Роман Старовойт, врио губернатора Курской области: «Со стороны администрации Курской области мы стараемся помогать по мере возможностей, по мере возможностей бюджета. Делать так, чтобы вам комфортнее работалось на участках. Действительно, прозвучало предложение, и мы позитивно его восприняли, и позволили сократить на 1/3 размер тарифа на электрическую энергию. Мы с дорожниками посоветовались - в этом году приняли решение отфрезированную крошку асфальтобетона, которая идет от городских улиц, она идет на отсыпку дорог, где ИЖЗ и СНТ».
Кроме того, гостям представили выставку плодоовощной продукции, на которую заглянул и глава региона. Пока ассортимент не широкий, однако качество продукции растет с каждым годом, как и количество участников.
В Курской области выбрали лучших садоводов
Конкурсантов оценивали по ряду критериев - от качества продукции до ухоженности участка