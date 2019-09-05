Авиарейсов из Курска в Москву стало больше

Цены на билеты стали ниже

С первого сентября стало больше авиарейсов по маршруту Курск - Москва. Это направление является одним из наиболее востребованных среди жителей области.Теперь ежедневно будет совершаться по два авиарейса. Отправление из Москвы в 8.20, прилет в Курск - 9.25; вылет в Москву - 10.20. Вечерний вылет из Москвы - 19.15; прилет в Курск - 20.20, вылет в Москву - 21.00. По воскресеньям вечернее расписание отличается. Вылет из Москвы - 21.10, прибытие - 22.15. Вылет из Курска - 22.45.В связи с увеличением частоты полетов в столицу авиакомпания «РусЛайн» снизила тарифы. Цена билета в одном направлении от 2400 рублей (к цене прибавляется авиационный сбор – от 500 рублей).В Санкт-Петербург полететь из Курска можно два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. В понедельник: отправление из Санкт-Петербурга -16.35, прилет в Курск- 18.35, вылет из Курска -19.15, прилет в Санкт- Петербург – 21.15. В пятницу: вылет из Санкт- Петербурга- 06.50, прилет в Курск- 08.50, вылет из Курска - 09.30, прилет в Санкт- Петербург -11.30. Цена билета в одном направлении от 5100 рублей (к цене прибавляется авиационный сбор – от 500 рублей).Перевозки будут осуществляться на современных 50-ти местных самолетах Bombardier CRJ-100/200. В расписании возможны изменения. Уточнить информацию можно на сайте курского аэропорта aerokursk.ru или по телефону 8 (4712) 34-00-60.