Лента новостей / В регионе Вчера, 17:13 По улице Бочарова Курска закрыли движение Проехать на этом участке нельзя будет до 15 сентября Читайте также Улицу Никитская Курска закрыли до 15 июля Улицу Чумаковскую Курска закрыли для автотранспорта Почти на две недели улицу Семеновская Курска закрыли для автотранспорта В Курске по улице Бочарова, в районе дома № 16 закрыли движение автотранспорта. Это связано с выполнением работ по ремонту тепловых сетей, - пояснили в мэрии. Проехать на этом участке нельзя будет до 15 сентября. +0 -0