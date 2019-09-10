По улице Бочарова Курска закрыли движение

Проехать на этом участке нельзя будет до 15 сентября

В Курске по улице Бочарова, в районе дома № 16 закрыли движение автотранспорта. Это связано с выполнением работ по ремонту тепловых сетей, - пояснили в мэрии. Проехать на этом участке нельзя будет до 15 сентября.