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Лента новостей / В регионе

По улице Бочарова Курска закрыли движение

Проехать на этом участке нельзя будет до 15 сентября
По улице Бочарова Курска закрыли движение

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В Курске по улице Бочарова, в районе дома № 16 закрыли движение автотранспорта. Это связано с выполнением работ по ремонту тепловых сетей, - пояснили в мэрии. Проехать на этом участке нельзя будет до 15 сентября.
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