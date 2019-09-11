Курская областная Дума дополнительно профинансировала сферу образования

ТАКТ".Главные вопросы на заседании Курской областной Думы - бюджетные. Депутаты решали, куда направить дополнительные два с половиной миллиарда рублей дополнительных доходов. По словам председателя регионального парламента, бюджетные изменения связаны с уточнением сумм налоговых и неналоговых доходов области, а также федеральных трансфертов, сообщает телеканал "
Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы: «Налог на прибыль дал дополнительные поступления, также налог на имуществ и акцизы. Все это привело к росту доходов Курской области. Я думаю, это не последнее увеличение, мы еще будем уточнять бюджет в сторону увеличения. И это приятно, потому что более 2,5 миллиардов сейчас направится на социальные нужды, образование, здравоохранение».
Больше миллиарда получает сфера образования. С учетом дополнительных средств она в этом году профинансирована на 16 миллиардов рублей. Это зарплаты учителей, обновление материально-технической базы учебных заведений, а также строительство детских садов. Депутаты областной Думы намерены в ближайшие годы полностью закрыть вопрос очередей. Меняется также, в сторону увеличения, размер именной стипендии регионального парламента для студентов вузов, техникумов и училищ.
Роман Чекед, депутат Курской областной Думы: «Пример подал наш губернатор Роман Владимирович Старовойт. Я надеюсь, что коллеги поддержат проект. В соответствии с ним наши стипендиаты будут получать 2 тысячи в системе высшей школы, а также полторы тысяч те, кто обучается в системе СПУ. Еще мы сегодня будем утверждать список тех детей, которые удостоятся этой стипендии».
Еще один проект решения, связанный со сферой образования, касается выделения средств районам области на охват дошкольным образованием тех детей, которые не могут посещать детские сады.
Роман Чекед, депутат Курской областной Думы: «Впервые будут рассматриваться на заседании Думы новые дополнения, в соответствии с которым районы получат материальные ресурсы на то, чтобы обеспечить организацию обучения детей в сложной жизненной ситуации. Речь идет о здоровье. Дети, которые не в состоянии посещать детские сады, должны иметь доступ к образованию».
Дополнительные средства получает не только лишь сфера образования. Существенные средства предусмотрены для системы здравоохранения, дорожной сферы, а также для муниципальных образований.
В ходе заседания избранники также поддержали изменения в региональные законы, касающиеся определения прожиточного минимума.
Курская областная Дума дополнительно профинансировала сферу образования
Депутаты на очередном заседании решали, куда направить дополнительные два с половиной миллиарда рублей дополнительных доходов