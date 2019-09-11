Кандидаты в губернаторы Курской области потратили десятки миллионов на предвыборные кампании

Партия "Единая Россия", от которой баллотировался Роман Старовойт, выделила кандидату 27 миллионов рублей

Кандидаты в губернаторы Курской области в ходе предвыборной кампании потратили десятки миллионов рублей. Все данные находятся в открытом доступе на сайте регионального Избиркома.Партия "Единая Россия", от которой баллотировался Роман Старовойт, выделила кандидату 27 миллионов рублей. Однако потратил он чуть более 26 млн - на монтаж, обслуживание оборудования для проведения агитационных мероприятий, изготовление и размещение агитационных материалов, рекламу на радио и телевидении.Кандидат о ЛДПР Владимир Фёдоров потратил на размещение и монтаж своего агитматериала 2 млн 612 тысяч.Владимир Фирсов потратил 1 млн 600 тысяч, выделенных ему от КПРФ, также на агитацию."Справедливая Россия", по сравнению с остальными, оказалась самой "жадной" партией, своему кандидату Николаю Карцеву они выделили всего 150 тысяч. Но ему помогали коммерческие организации. Всего на агитацию он потратил 530 тысяч.Татьяна Черникова от партии "Зелёные" могла пользоваться всего полмиллионом. Почти все деньги из избирательного фонда пошли на оплату сбора подписей. Причём, "Зелёные" не выделили Черниковой средств. Он проводила кампанию за собственные деньги.Роман Старовойт, за которого проголосовали более 81 % курян примет губернаторскую присягу 16 сентября.