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В центре Курска «DATSUN» протаранил «VOLKSWAGEN». Пострадала женщина

«DATSUN» ехал по выделенной полосе для общественного транспорта
В центре Курска «DATSUN» протаранил «VOLKSWAGEN». Пострадала женщина

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Утром 10 сентября в центре Курска столкнулись две иномарки. Авария произошла около 8 часов. Как рассказала инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко, 26-летний водитель «DATSUN on-DO» ехал со стороны ул. Павлова в направлении ул. Садовая по выделенной полосе для общественного транспорта. Возле д.№85 по ул. Радищева он столкнулся с автомобилем «VOLKSWAGEN Tiguan», за рулём которого была 36-летняя женщина - она ехала в попутном направлении и поворачивала налево в направлении ул. Гоголя. 
В результате ДТП пострадал автомобилистка, её с ранением доставили в 4-ю горбольницу.


ФОТО - АВТОКАДР_46
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