В центре Курска «DATSUN» протаранил «VOLKSWAGEN». Пострадала женщина

«DATSUN» ехал по выделенной полосе для общественного транспорта

Утром 10 сентября в центре Курска столкнулись две иномарки. Авария произошла около 8 часов. Как рассказала инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко, 26-летний водитель «DATSUN on-DO» ехал со стороны ул. Павлова в направлении ул. Садовая по выделенной полосе для общественного транспорта. Возле д.№85 по ул. Радищева он столкнулся с автомобилем «VOLKSWAGEN Tiguan», за рулём которого была 36-летняя женщина - она ехала в попутном направлении и поворачивала налево в направлении ул. Гоголя.В результате ДТП пострадал автомобилистка, её с ранением доставили в 4-ю горбольницу.