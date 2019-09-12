В городе пройдут разнообразные праздничные мероприятия

Сегодня в Курске отметят День отца. В городе пройдут разнообразные праздничные мероприятия.В 11.00 состоится очередной этап проекта «Трамвай-книгочей».В 11.30 в центре досуга «Спутник» и городском культурном центре «Лира» пройдут спортивно-игровые программы.В полдень в парке им. Дзержинского курян и гостей города ожидает открытый литературный микрофон «О папе поэтической строкой». Одновременно в Культурном центре семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара (Магистральный проезд, 17) состоится семейная квест-игра «Будем смелыми и сильными, как папы».В 12.30 в Центральной городской детской библиотеке (ул. К. Либкнехта, 2) состоится литературный микс «Для меня всегда герой самый лучший папа мой».В это же время в центре досуга «Сказка» будет организована тематическая праздничная программа. Гостям покажут кино, проведут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, также пройдёт беседа «Отец - опора и защита семьи».В 13.00 центр досуга «Мир» приглашает горожан на игровую программу «Вместе с папой». Маленьких курян и их родителей ожидают командные соревнования на звание самого весёлого, спортивного, умного, быстрого, трудолюбивого и стильного папы.В 16.00 в сквере на площади им. Рокоссовского начнётся праздничная программа, которую подготовил Центр народного творчества «Русь». Все желающие смогут поучаствовать в конкурсе рисунка на асфальте, в мастер-классах по художественной росписи, гончарному ремеслу и квиллингу.Кроме того, приглашённые многодетные семьи наградят, в исполнении участников театральной студии «Маска» прозвучат стихи, а закончится праздник концертом, подготовленным солистами ЦНТ «Русь».В 17.00 в Культурном центре семейного чтения и досуга (проспект Дружбы, 18) состоится открытие осенней серии игр в интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?» «Магистры чтения».В 18.00 на площадке перед центром досуга «Родина» пройдёт игровая программа «Мой папа - самый лучший!». Гостей праздника ждёт увлекательная театрализованная конкурсно-игровая программа, в которой примут активное участие дети и, конечно же, их папы.