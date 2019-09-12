В Курске инвалиды смогут следить за маршрутами низкопольного общественного транспорта в режиме онлайн

Ежедневно на линию выходит не менее 25 таких транспортных средств

Центр диспетчерской связи Курска на своем сайте ввел специальные обозначения для низкопольного общественного транспорта, удобного для людей с ограниченными возможностями. Ранее с таким предложением выступили активисты регионального отделения ОНФ в Курской области. Общественники протестировали работу сайта ЦДС и сверили электронные данные с реальным движением троллейбусов, автобусов и маршрутных такси.По данным Центра диспетчерской связи, в Курске действуют 43 единицы низкопольного общественного транспорта: 40 муниципальных троллейбусов, 2 коммерческих автобуса большой вместимости, 1 коммерческий микроавтобус. Ежедневно на линию выходит не менее 25 таких транспортных средств. Они передвигаются на троллейбусных маршрутах №1,2,3,7,8,9,11, на автобусном – №99. Кроме того, низкопольное маршрутное такси ходит по маршруту №273 «Поселок Северный – ГРЦ Лира».На сайте ЦДС сравнительно недавно появилась отдельная вкладка с обозначением низкопольного транспорта. Троллейбусы, автобусы и маршрутное такси обозначены разными цветами. Пользователь, выбрав необходимое направление и нажав на номер маршрута, автоматически переходит на страницу с расписанием движения и интерактивной картой. На ней каждая транспортная единица обозначена движущейся стрелкой с номером, по которой пассажир отслеживает передвижение троллейбуса или автобуса.Отклонения с реальным движением низкопольного транспорта небольшие, - говорят общественники. - Пока сложно отслеживать когда, например, троллейбус сошёл с рейса или у водителя начался обеденный перерыв, закончилась смена.- Хотелось бы, чтобы ЦДС еще больше детализировал информацию о низкопольном транспорте на сайте. В целом, имея доступ к сайту со смартфона, инвалидам и родителям с детьми в колясках стало гораздо проще планировать поездки. Теперь не надо гадать, сколько ждать низкопольный автобус, маршрутку или троллейбус. Ты все это видишь на карте в реальном времени и решаешь, когда тебе надо выйти, чтобы успеть на конкретный транспорт, – отметил член регионального штаба ОНФ в Курской области Игорь Ушаков.