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В Курской области ИП поплатился за несоблюдение трудового кодекса и санитарных норм

На своего работодателя нажаловалась подчинённая

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В Железногорском районе индивидуальный предприниматель поплатился за несоблюдение трудового кодекса и санитарных норм. Проверить деятельность бизнесмена прокуратура решила после обращения женщины, которая пожаловалась на нарушение её трудовых прав и санитарных правил при изготовлении мороженого. 

Выяснилось, что селянку приняли на работу к индивидуальному предпринимателю, занимающемуся изготовлением мороженого, без оформления трудового договора.

За это работодателя оштрафовали на 5 000 рублей. Ещё 11 тысяч ему придётся заплатить за то, что работник был допущен к работе без прохождения обязательного медицинского осмотра. 

Кроме того, в производственном цехе не осуществлялся контроль за обеспечением безопасности в процессе изготовления мороженого, на столе с сырьём находились посторонние предметы, вблизи располагались моющие средства - это нарушение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», - пояснили в надзорном ведомстве.



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