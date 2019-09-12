В Курской области ИП поплатился за несоблюдение трудового кодекса и санитарных норм
На своего работодателя нажаловалась подчинённая
Выяснилось, что селянку приняли на работу к индивидуальному предпринимателю, занимающемуся изготовлением мороженого, без оформления трудового договора.
За это работодателя оштрафовали на 5 000 рублей. Ещё 11 тысяч ему придётся заплатить за то, что работник был допущен к работе без прохождения обязательного медицинского осмотра.
Кроме того, в производственном цехе не осуществлялся контроль за обеспечением безопасности в процессе изготовления мороженого, на столе с сырьём находились посторонние предметы, вблизи располагались моющие средства - это нарушение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», - пояснили в надзорном ведомстве.