Курская область. Полицейские трижды приходили в квартиру убийцы 7-летнего ребёнка

В суде считают: правоохранители приняли недостаточно мер по розыску ребёнка

Сегодня Курский областной суд вынес приговор Виталию Пащевскому, убийце 7-летнего Дани Бюрюкова - 23 года колонии строгого режима. В колонии он будет наблюдаться у психиатра.На заседании суда стало известно, что полицейские трижды приходили в квартиру убийцы. Как пишут местные СМИ на следующий день после исчезновения школьника участковый, проводя поквартирный обход дома, где жил мальчик, дошёл и до квартиры Пащевского, однако тот ему не открыл. Полицейский оставил в двери записку с номером своего телефона, где просил перезвонить. Пащевский позвонил и сообщил, что ему ничего неизвестно об исчезновении ребёнка.На следующий день, 25 октября, уже другой сотрудник полиции делал поквартирный обход дома. В этот раз Пащевский открыл. Но полицейский в квартиру не зашёл, о пропавшем мальчике спрашивал у деври. Именно в этот день железногорец и убил ребёнка. До визита полиции или после — не уточняется.В третий раз, 28 октября полицейские снова пришли к Пащевскому, даже зашли в помещение и осмотрели комнаты, вели съёмку. Потом выяснилось, что убитый мальчик всё это время лежал на балконе.В связи с этим суд просит начальника регионального УМВД обратить внимание на работу полицейских по делу. В суде считают: правоохранители приняли недостаточно мер по розыску ребёнка.