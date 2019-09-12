В Курской области успешно стартовала уборка кукурузы

Хорошая погода позволяет земледельцам области успешно справляться с уборкой сельскохозяйственных культур

Хорошая погода позволяет земледельцам области успешно справляться с уборкой сельскохозяйственных культур.В хозяйствах 7 районов области – Беловском, Горшеченском, Кореневском, Медвенском, Пристенском, Суджанском и Щигровском - приступили к уборке кукурузы на зерно. В этом году под эту культуру отдано порядка 145 тыс. гектаров, урожайность на данный момент превышает 90 центнеров с га. Самые урожайны кукурузные поля на текущую дату в Медвенском районе – здесь собирают по 102 центнера с гектара.Набирает темп копка сахарной свёклы. По оперативным данным, убрано 17 процентов площадей, накопано более 770 тыс. тонн при урожайности 473 центнера с гектара. Самая высокая урожайность по-прежнему в хозяйствах Мантуровского района – 720 центнеров с гектара.Сев озимых культур близится к завершению. Уже посеяно более 320 тыс. гектаров из запланированных 480 тыс. га, или 67 процентов от плана. В Медвенском районе сев озимых культур завершён.Также хозяйства края приступили к уборке подсолнечника, продолжается уборка рапса и сои, в ближайшее время завершится уборка гречихи.