  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области успешно стартовала уборка кукурузы

Хорошая погода позволяет земледельцам области успешно справляться с уборкой сельскохозяйственных культур
В Курской области успешно стартовала уборка кукурузы

Читайте также

Хорошая погода позволяет земледельцам области успешно справляться с уборкой сельскохозяйственных культур.

В хозяйствах 7 районов области – Беловском, Горшеченском, Кореневском, Медвенском, Пристенском, Суджанском и Щигровском - приступили к уборке кукурузы на зерно. В этом году под эту культуру отдано порядка 145 тыс. гектаров, урожайность на данный момент превышает 90 центнеров с га. Самые урожайны кукурузные поля на текущую дату в Медвенском районе – здесь собирают по 102 центнера с гектара.

Набирает темп копка сахарной свёклы. По оперативным данным, убрано 17 процентов площадей, накопано более 770 тыс. тонн при урожайности 473 центнера с гектара. Самая высокая урожайность по-прежнему в хозяйствах Мантуровского района – 720 центнеров с гектара.

Сев озимых культур близится к завершению. Уже посеяно более 320 тыс. гектаров из запланированных 480 тыс. га, или 67 процентов от плана. В Медвенском районе сев озимых культур завершён.

Также хозяйства края приступили к уборке подсолнечника, продолжается уборка рапса и сои, в ближайшее время завершится уборка гречихи.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Роман Старовойт: нужно развивать бренд «Курский мёд»

В Курской области продолжает действовать особый противопожарный режим

В Курске появилась новая остановка

В Курске прошли сборы граждан, пребывающих в запасе

Курская область. Полицейские трижды приходили в квартиру убийцы 7-летнего ребёнка

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске