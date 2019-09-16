В 54-й школе Курска первоклассник выпрыгнул из окна второго этажа

Ребёнок отделался несколькими синяками, но служебную проверку всё же проведут

Сегодня в школе №54 Курска первоклассник выпрыгнул из окна второго этажа. Это произошло после окончания уроков.Учительница собрала детей, чтобы вывести их к родителям, которые ожидали их на улице у входа. Однако один из учеников отбился от группы, вернулся в класс, открыл окно и выпрыгнул со второго этажа, рассказали в региональном в комитете образования и науки.К счастью, обошлось без серьёзных травм. Мальчик отделался испугом и несколькими синяками. Ребёнка оперативно осмотрели врачи 4-й горбольницы.Тем не менее, служебную проверку всё же проведут, отметили в пресс-службе областной администрации.