В 54-й школе Курска первоклассник выпрыгнул из окна второго этажа
Ребёнок отделался несколькими синяками, но служебную проверку всё же проведут
Учительница собрала детей, чтобы вывести их к родителям, которые ожидали их на улице у входа. Однако один из учеников отбился от группы, вернулся в класс, открыл окно и выпрыгнул со второго этажа, рассказали в региональном в комитете образования и науки.
К счастью, обошлось без серьёзных травм. Мальчик отделался испугом и несколькими синяками. Ребёнка оперативно осмотрели врачи 4-й горбольницы.
Тем не менее, служебную проверку всё же проведут, отметили в пресс-службе областной администрации.