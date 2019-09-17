За компенсацией расходов на цифровую приставку обратились 26 курян

14 октября Курская область перейдёт на цифровое вещание

14 октября Курская область перейдёт на цифровое вещание. Благодаря этому приём качественного сигнала станет совершенно бесплатным и очень удобным. Следует лишь заранее позаботиться о готовности своего домашнего телевизора к грядущим изменениям, подобрав к нему соответствующее оборудование.В Курской области малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане имею право на компенсацию расходов по приобретению приставок. Компенсация назначается в размере фактической стоимости оборудования, приобретённому с 1 мая по 30 ноября, но не более 1000 рублей.Узнать о порядке предоставления компенсации и необходимых для её получения документов можно в городском комитете соцзащиты населения по телефону 32-54-30.На данный момент за справкой о признании семьи малоимущей, чтобы получить компенсацию, в комитет соцзащиты обратились 26 человек.Кроме того, 323 человека позвонили с просьбой разъяснить условия получения компенсации, 95 пожелали проконсультироваться у волонтёров.Сейчас сформировано 15 личных дел получателей компенсации. Ещё 8 человек повторно оповестили о необходимости обратиться в центр социальных выплат для получения компенсации.