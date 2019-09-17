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За компенсацией расходов на цифровую приставку обратились 26 курян

14 октября Курская область перейдёт на цифровое вещание
За компенсацией расходов на цифровую приставку обратились 26 курян

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14 октября Курская область перейдёт на цифровое вещание. Благодаря этому приём качественного сигнала станет совершенно бесплатным и очень удобным. Следует лишь заранее позаботиться о готовности своего домашнего телевизора к грядущим изменениям, подобрав к нему соответствующее оборудование.

В Курской области малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане имею право на компенсацию расходов по приобретению приставок. Компенсация назначается в размере фактической стоимости оборудования, приобретённому с 1 мая по 30 ноября, но не более 1000 рублей.

Узнать о порядке предоставления компенсации и необходимых для её получения документов можно в городском комитете соцзащиты населения по телефону 32-54-30.

На данный момент за справкой о признании семьи малоимущей, чтобы получить компенсацию, в комитет соцзащиты обратились 26 человек.

Кроме того, 323 человека позвонили с просьбой разъяснить условия получения компенсации, 95 пожелали проконсультироваться у волонтёров.

Сейчас сформировано 15 личных дел получателей компенсации. Ещё 8 человек повторно оповестили о необходимости обратиться в центр социальных выплат для получения компенсации.
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