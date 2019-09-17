За компенсацией расходов на цифровую приставку обратились 26 курян
14 октября Курская область перейдёт на цифровое вещание
В Курской области малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане имею право на компенсацию расходов по приобретению приставок. Компенсация назначается в размере фактической стоимости оборудования, приобретённому с 1 мая по 30 ноября, но не более 1000 рублей.
Узнать о порядке предоставления компенсации и необходимых для её получения документов можно в городском комитете соцзащиты населения по телефону 32-54-30.
На данный момент за справкой о признании семьи малоимущей, чтобы получить компенсацию, в комитет соцзащиты обратились 26 человек.
Кроме того, 323 человека позвонили с просьбой разъяснить условия получения компенсации, 95 пожелали проконсультироваться у волонтёров.
Сейчас сформировано 15 личных дел получателей компенсации. Ещё 8 человек повторно оповестили о необходимости обратиться в центр социальных выплат для получения компенсации.