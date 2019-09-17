В Курске завершился Чемпионат России по супермото

ТАКТ".В выходные в Курске на одной из самых известных трасс страны состоялся финальный этап чемпионата России по супермото. В пятницу спортсмены вышли на тренировку, а в субботу разыграли лучшее время, по которому выстроилась стартовая решетка на воскресные заезды. Об этом сообщает телеканал "
На картодроме имени Кононова собрались мотогонщики из разных уголков страны. Уровень подготовки спортсменов на чемпионате России с каждым годом только растет. Прогресс наблюдается сразу в нескольких классах. За первые и вторые, третьи и четвертые позиции развернулась нешуточная борьба. Спортсмены изучали курскую трассу два дня.
Евгений Акатов, мотогонщик г. Москва: «Вчера целый день – две тренировки, две квалификации. Вот ребята, которые первые, чуть побыстрее. Я в пятницу пропустил тренировку. Вчера, грубо говоря, первый день на трассе на этой. То есть нужно просто еще немного вкатиться-накатиться. Посмотрим, гонка покажет все».
Юрий Букин, мотогонщик г. Санкт-Петербург: «Она одна из самых скоростных трасс. Довольно интересное мероприятие. Трасса, конечно, как всегда на высшем уровне».
Открывали первые заезды совсем юные гонщики класса Дети Минимото. Самому маленькому спортсмену всего лишь два года. Однако в своем стремлении покорить мототрек малыш не уступал более опытным соперникам. Вторыми на трассу выехали представители класса Дети Минимотард. В первом заезде разыгралась борьба за первое и второе, третье и четвертое места. Буквально на заднем колесе соперника оказался Арсений Столяров под номером 13.
Екатерина Столярова, мама гонщика Арсения Столярова: «На самом деле лет с трех у нас был электрический скутер, потом у нас на даче был скутер. У него была любовь и тяга к технике именно к двухколесной. И на 6-летие он попросил себе мотоцикл. Ну, мы как-то не задумывались, пошли и купили. И так случайно совпало, что нам дали контакты тренера. Мы к нему попали. И настолько затянуло-засосало. Видно, что ребенку нравится, что у него это получается. Решили остаться».
Гонщики в «юбках», а именно представительницы прекрасного пола не остались в стороне. Спортсменки из Москвы Анна Тихомирова и Татьяна Королёва выступали в классе Минимотард 160. Девушки отметили особенности трассы.
Анна Тихомирова, мотогонщица г. Москва: «Да, были некоторые технические проблемы. Вроде сейчас все исправили. Надеюсь побороться за третье место в чемпионате. Трасса очень интересная и необычная. То есть сложно сравнить. Во всем чемпионате, наверно, этап самый интересный. Разнообразные повороты есть, и более медленные есть, скоростные. Особенно очень интересный есть в гору-с горы».
Татьяна Королева, мотогонщица г. Москва: «На самом деле соперников много сильных. Сейчас не все доехали на этот этап. Поэтому будем бороться с теми, кто есть».
Своим основным соперником Анна Тихомирова назвала Сергея Конюхова. И неспроста. На первом круге Конюхов заметно вырвался в лидеры, а девушка заняла третью позицию. Но обоим гонщикам не удалось удержаться на своих местах. Парень при заходе на поворот совершил падение. По итогам первого заезда Сергей Конюхов финишировал третьим, Тихомирова – четвертой.
В Курске завершился Чемпионат России по супермото
На картодроме имени Кононова собрались мотогонщики из разных уголков страны