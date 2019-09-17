Под Курском КАМАЗ врезался в отбойник и опрокинулся в кювет

Авария произошла на автодороге «Селиховы дворы-Иванино» недалеко от деревни Журавлино

В Октябрьском районе с дороги опрокинулся КАМАЗ. Авария произошла 16 сентября около трёх часво дня на 10 км автодороги «Селиховы дворы-Иванино». За рулём грузовика был 33-летний водитель, сообщили в ГИБДД. Машина ехала по автодороге "ст. Дьяконово - Журавлинский" со стороны с. Черницыно в сторону д. Журавлино и врезалась в дорожное ограждение, после чего съехала с дороги и опрокинулась.В результате ДТП водителя с травмами доставили в 4-ю горбольницу Курска.