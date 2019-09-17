Оперативный персонал Курскэнерго провел специализированную тренировку в преддверии отопительного сезона

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» прошла специализированная тренировка по отработке взаимодействия оперативного персонала субъектов электроэнергетики региона при применении графиков временного отключения потребления

В филиале «Россети Центр Курскэнерго» прошла специализированная тренировка по отработке взаимодействия оперативного персонала субъектов электроэнергетики региона при применении графиков временного отключения потребления. В мероприятии также были задействованы филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей», ПАО «Квадра»-«Курская генерация», ПАО «ФСК ЕЭС Черноземное ПМЭС», АО «Курские электрические сети».По сценарию тренировки в результате аварийного отключения воздушных линий (ВЛ) 110 кВ «Южная» – «Волокно» I цепь и 110 кВ «Южная» – «Волокно» II цепь произошел перегруз по транзитной линии 110 кВ «Курская ТЭЦ-1» - «Волокно» II цепь с отпайкой на подстанцию (ПС) «Аккумуляторная». Эта воздушная линия является основным связующим звеном при передаче электроэнергии от подстанции 330 кВ «Южная» до подстанции 110 кВ «Волокно». В результате чего, на подстанции 110 кВ «Волокно», которая является одним из основных центров питания города Курска, напряжение снизилось ниже минимально-допустимого уровня. Помимо этого по условиям тренировки возник дефицит электроэнергии в энергосистеме Курской области. Для предотвращения развития аварийной ситуации было принято решение ввести на территории Курской области график временных отключений потребления.По команде диспетчера оперативно-технологической службы Центра управления сетями (ЦУС) Курскэнерго персонал ПАО «Квадра»-«Курская генерация», ПАО «ФСК ЕЭС Черноземное ПМЭС», АО «Курские электрические сети» на подстанциях «Курская ТЭЦ-1», «Промышленная» и «Садовая» соответственно выполнили условные действия по отключению потребителей, входящих в график временных отключений.Для ликвидации аварийной ситуации были задействованы оперативные бригады Центрального, Курского, Октябрьского, Курчатовского и Медвенского РЭС. По команде диспетчера ЦУС персонал Курскэнерго подготовил ко вводу в работу ВЛ 110 кВ «Курская ТЭЦ-1» - «Волокно» II цепь с отпайкой на ПС «Аккумуляторная» не превышающий срок аварийной готовности. При ликвидации технологических нарушений были выполнены схемно-режимные мероприятия по снятию нагрузки с ПС 110 кВ «Волокно», включением отходящих линий 35 кВ от других источников питания и вводом графика временного отключения потребления, после чего уровень напряжения на подстанции повысился до допустимого уровня. В результате оперативных действий персонала Курскэнерго в кратчайшие сроки была включена в работу ВЛ 110 кВ «Курская ТЭЦ-1» - «Волокно» I цепь с отпайкой на ПС «Аккумуляторная» и восстановлено надежное электроснабжение потребителей города Курска.Действия энергетиков оценивала комиссия во главе с руководителем тренировки, начальником оперативно - технологической службы ЦУС Романом Дрючиным, в которую вошли представители Курскэнерго и филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей», ПАО «ФСК ЕЭС Черноземное ПМЭС», ПАО «Квадра» - «Курская генерация» и АО «Курские электрические сети». По итогам тренировки комиссия высоко оценила качество работы всех участников, отметив, что общее время на выполнение заданий по вводу графиков временных отключений не превысило 1 час.