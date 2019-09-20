В Курской области селянин насмерть забил соседа
В Курской области конфликт двух селян закончился смертью одного из них
Как сообщает Следственный комитет, 42-летний местный житель вечером поругался со своим 35-летним односельчанином. Своего оппонента мужчина стал избивать около его же дома кулаками по голове и животу. Тот ушёл домой, вызвал медиков и его доставили в больницу.
Спустя два дня потерпевший, от причинённых травм, скончался в льговской райбольнице.
Сейчас подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы.