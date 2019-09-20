Курск присоединяется к акции «Всемирный день чистоты»
Волонтёры планируют очистить от мусора Орловский лес, Рощу невест, Поповский лес, курган, Утиный остров, лес Волокно и другие участки
Акцент в уборках делается на природные территории: леса, поляны, берега водоёмов. Волонтёры при сборе разделяют мусор там, где это возможно.
Помимо этого команды проводят просветительские акции, продвигают современную систему обращения с отходами, раздельный сбор и переработку, экологичный образ жизни, снижение личного и общественного экоследа и устойчивое развитие.
В Курске акция по уборке территорий пройдёт с 10 утра до часа дня. Волонтёры планируют очистить от мусора 10 участков: Орловский лес, Рощу невест, Поповский лес, курган, Утиный остров (прилегающая территория), лес Волокно, расширение реки Тускарь (в сторону Щетинки), сквер на пр-те Клыкова, балку на СХА и Суворовский пляж.