Курск присоединяется к акции «Всемирный день чистоты»

Волонтёры планируют очистить от мусора Орловский лес, Рощу невест, Поповский лес, курган, Утиный остров, лес Волокно и другие участки

В субботу, 21 сентября состоится акция «Всемирный день чистоты», к которой Россия присоединяется вместе с более чем 150 странами мира. В рамках Дня чистоты запланированы волонтерские уборки мусора на природе и просветительские мероприятия в 70 регионах нашей страны.Акцент в уборках делается на природные территории: леса, поляны, берега водоёмов. Волонтёры при сборе разделяют мусор там, где это возможно.Помимо этого команды проводят просветительские акции, продвигают современную систему обращения с отходами, раздельный сбор и переработку, экологичный образ жизни, снижение личного и общественного экоследа и устойчивое развитие.В Курске акция по уборке территорий пройдёт с 10 утра до часа дня. Волонтёры планируют очистить от мусора 10 участков: Орловский лес, Рощу невест, Поповский лес, курган, Утиный остров (прилегающая территория), лес Волокно, расширение реки Тускарь (в сторону Щетинки), сквер на пр-те Клыкова, балку на СХА и Суворовский пляж.