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Курск присоединяется к акции «Всемирный день чистоты»

Волонтёры планируют очистить от мусора Орловский лес, Рощу невест, Поповский лес, курган, Утиный остров, лес Волокно и другие участки
Курск присоединяется к акции «Всемирный день чистоты»

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В субботу, 21 сентября состоится акция «Всемирный день чистоты», к которой Россия присоединяется вместе с более чем 150 странами мира. В рамках Дня чистоты запланированы волонтерские уборки мусора на природе и просветительские мероприятия в 70 регионах нашей страны.

Акцент в уборках делается на природные территории: леса, поляны, берега водоёмов. Волонтёры при сборе разделяют мусор там, где это возможно. 

Помимо этого команды проводят просветительские акции, продвигают современную систему обращения с отходами, раздельный сбор и переработку, экологичный образ жизни, снижение личного и общественного экоследа и устойчивое развитие.

В Курске акция по уборке территорий пройдёт с 10 утра до часа дня. Волонтёры планируют очистить от мусора 10 участков: Орловский лес, Рощу невест, Поповский лес, курган, Утиный остров (прилегающая территория), лес Волокно, расширение реки Тускарь (в сторону Щетинки), сквер на пр-те Клыкова, балку на СХА и Суворовский пляж.

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