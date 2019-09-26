В Курске на перекрёстке столкнулись два попутных автомобиля. Двое пострадавших

Авария произошла на регулируемом перекрёстке возле дома №42 по улице Красной Армии

25 сентября в столкновении двух автомобилей в центре Курска пострадали мужчина и молодая девушка. Авария произошла примерно в половину седьмого вечера на регулируемом перекрёстке возле дома №42 по улице Красной Армии. «Рено Меган», за рулём которого был 18-летний водитель, ехал со стороны улицы Дружининской в направлении улицы Энгельса и поворачивал налево. «Грейт Вол Ховер», под управлением 47-летнего автомобилиста, ехал в попутном направлении, сообщили в ГИБДД.В результате ДТП пострадали водитель «Грейта» и 20-летняя пассажирка «Рено». Их с ранениями различной степени тяжести доставили в 4-ю горбольницу.