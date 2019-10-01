В Курске под колёса ВАЗов попали школьник и пенсионер

30 сентября в Курске ВАЗы сбили двух пешеходов - 85-летнего старика и 12-летнего ребёнка

30 сентября в Курске ВАЗы сбили двух пешеходов - 85-летнего старика и 12-летнего ребёнка.Как сообщили в ГИБДД, утром в начале десятого возле дома №35 по улице Станционная 29-летний водитель "Жигулей", двигаясь по внутридворовой территории задним ходом, задавил пенсионера, находившегося позади машины.Позднее, около трёх часов дня возле дома №22 по улице Запольная 32-летний водитель "Десятки", ехал со стороны улица Красный Октябрь в направлении улицы 50 лет Октября и допустил наезд на школьника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате этих аварий ребёнок и пенсионер получили различные травмы, их доставили в больницу.