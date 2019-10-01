  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курске под колёса ВАЗов попали школьник и пенсионер

30 сентября в Курске ВАЗы сбили двух пешеходов - 85-летнего старика и 12-летнего ребёнка

Читайте также

30 сентября в Курске ВАЗы сбили двух пешеходов - 85-летнего старика и 12-летнего ребёнка. 

Как сообщили в ГИБДД, утром в начале десятого возле дома №35 по улице Станционная 29-летний водитель   "Жигулей", двигаясь по внутридворовой территории задним ходом, задавил пенсионера, находившегося позади машины. 

Позднее, около трёх часов дня возле дома №22 по улице Запольная 32-летний водитель "Десятки", ехал со стороны улица Красный Октябрь в направлении улицы 50 лет Октября и допустил наезд на школьника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 

В результате этих аварий ребёнок и пенсионер получили различные травмы, их доставили в больницу.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области открыли «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ

Курян приглашают пройти экспресс-диагностику с помощью кардиовизора

За восемь месяцев количество радиоэлектронных средств операторов «большой четверки» увеличилось на 11%

32 «Нивы Шевроле» доставят пожилых маломобильных курян из отдаленных деревень в больницы

В Курском жд техникуме состоялся турнир по волейболу

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске