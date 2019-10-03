Полиция разыскивает мужчину, напавшего с ножом на курянина. ФОТО

Преступление было совершено 15 сентября в 7 часов 15 минут у магазина «Вкусный» на проспекте Кулакова, 7а

В Курске полицейские разыскивают мужчину, напавшего с ножом на 31-летнего курянина. Преступление было совершено 15 сентября в 7 часов 15 минут у магазина «Вкусный» на проспекте Кулакова, 7а.Нападавший в ходе конфликта с потерпевшим ударил его ножом в шею и скрылся. Пострадавшего курянина доставили в больницу, где медики оказали ему помощь.Сейчас подозреваемый разыскивается.Приметы: на вид 25-35 лет, среднего роста и телосложения, коротко стриженый, одет брюки серо-бежевые, толстовка серая с белой надписью на груди и оранжевым шнурком, тёмная бейсболка, тёмные сланцы на босу ногу.Всех, кто может оказать помощь в установлении личности и злоумышленника правоохранители просят обращаться полицию по номерам 32-00-62, 8-950-878-88-97, 02 или 102.