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В Курске в столкновении двух иномарок ранена 8-месячная девочка

Авария произошла возле дома №2/11 по улице Смородиновая
В Курске в столкновении двух иномарок ранена 8-месячная девочка

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6 октября в Курске столкнулись две иномарки. В этом ДТП пострадали четыре человека, в том числе младенец. 
Авария произошла в начале третьего часа дня возле дома №2/11 по улице Смородиновая. Как рассказала инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко, Автомобиль «Фольксваген Мультивен», аза рулём которого был 31-летний водитель, ехал по улице Росинка со стороны улицы Карла Маркса в направлении улицы Фестивальная, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Сузуки», под управлением 22-летней девушки. 

Ранения различной степени тяжести получили водитель автомобиля «Сузуки» и её 43-летняя пассажирка, а также две пассажирки «Фольксвагена» - 32-летняя женщина и 8-месячная девочка. Всех пострадавших доставили в больницу. Водители были трезвыми. 

Сейчас инспекторы выясняют, перевозился ли ребёнок в детском кресле.



ФОТО - АВТОКАДР_46

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