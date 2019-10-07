В Курске в столкновении двух иномарок ранена 8-месячная девочка

Авария произошла возле дома №2/11 по улице Смородиновая

6 октября в Курске столкнулись две иномарки. В этом ДТП пострадали четыре человека, в том числе младенец.Авария произошла в начале третьего часа дня возле дома №2/11 по улице Смородиновая. Как рассказала инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Анна Руденко, Автомобиль «Фольксваген Мультивен», аза рулём которого был 31-летний водитель, ехал по улице Росинка со стороны улицы Карла Маркса в направлении улицы Фестивальная, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Сузуки», под управлением 22-летней девушки.Ранения различной степени тяжести получили водитель автомобиля «Сузуки» и её 43-летняя пассажирка, а также две пассажирки «Фольксвагена» - 32-летняя женщина и 8-месячная девочка. Всех пострадавших доставили в больницу. Водители были трезвыми.Сейчас инспекторы выясняют, перевозился ли ребёнок в детском кресле.