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Власти озаботились повышением доходов курян

К 2024 году почти вдвое станет меньше курян с доходами ниже прожиточного минимума

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К 2024 году число курян с доходами ниже величины прожиточного минимума сократится почти вдвое – с 10,1% до 5,9%. Таков прогноз председателя регионального комитета по труду и занятости населения Елены Кулагиной. 

О том, как обеспечить рост зарплаты в здравоохранении, культуре, образовании и социальной защите говорили на заседании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», которое состоялось в Доме профсоюзов.

Среди мер господдержки роста доходов - ежегодное повышение минимального размера оплаты труда. С 1 января 2020 года МРОТ составит 12130 руб., тогда как сейчас это 11280 руб. Кроме этого, предусмотрена ежегодная индексация зарплаты бюджетникам - с 1 октября они стали получать на 4,3% больше.

Областное трёхстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений на 2019-2021 годы также предусматривает повышение уровня заработной платы в реальном секторе экономики. За полгода целевые показатели достигнуты в строительстве, оптовой торговле, приближены к выполнению в сельском хозяйстве.

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