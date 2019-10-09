Власти озаботились повышением доходов курян

К 2024 году почти вдвое станет меньше курян с доходами ниже прожиточного минимума

К 2024 году число курян с доходами ниже величины прожиточного минимума сократится почти вдвое – с 10,1% до 5,9%. Таков прогноз председателя регионального комитета по труду и занятости населения Елены Кулагиной.О том, как обеспечить рост зарплаты в здравоохранении, культуре, образовании и социальной защите говорили на заседании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», которое состоялось в Доме профсоюзов.Среди мер господдержки роста доходов - ежегодное повышение минимального размера оплаты труда. С 1 января 2020 года МРОТ составит 12130 руб., тогда как сейчас это 11280 руб. Кроме этого, предусмотрена ежегодная индексация зарплаты бюджетникам - с 1 октября они стали получать на 4,3% больше.Областное трёхстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений на 2019-2021 годы также предусматривает повышение уровня заработной платы в реальном секторе экономики. За полгода целевые показатели достигнуты в строительстве, оптовой торговле, приближены к выполнению в сельском хозяйстве.