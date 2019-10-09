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Курские заводы выработали 200 тысяч тонн сахара

Это на 23 тыс. тонн больше прошлогоднего уровня
Курские заводы выработали 200 тысяч тонн сахара

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В Курской области продолжается уборка сахарной свёклы. Убрано более половины свекловичных плантаций, сообщают в региональном комитете АПК. Накопано свыше 2,5 млн тонн свеклокорней при средней урожайности 479 центнеров с гектара.

Самые урожайные по-прежнему свекловичные плантации Мантуровского района – там собирают по 670 центнеров свеклокорней с гектара. Ещё в двенадцати районах урожайность также выше среднеобластной и колеблется от 500 до 600 центнеров с гектара.

Как отметил заместитель губернатора Сергей Стародубцев, свекловичное сырьё на сахарные заводы поставляется без перебоев. Переработано 1 млн 300 тыс. тонн свекловичного сырья и выработано 200 тыс. тонн сахара. Это на 23 тыс. тонн больше прошлогоднего уровня.
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