В Курске будут судить мошенников, которые брали предоплату за несуществующий ремонт
За год им удалось обмануть 17 курян почти на 400 тысяч
Как установило следствие, мошенники размещали в Интернете объявления об оказании услуг по ремонту квартир по заниженной стоимости. Они заключали с заказчиками соответствующие договоры и получали предоплату, после чего переставали выходить на связь.
Таким способом в течение года им удалось "заработать" 386 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.