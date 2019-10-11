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В Курске будут судить мошенников, которые брали предоплату за несуществующий ремонт

За год им удалось обмануть 17 курян почти на 400 тысяч 

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В Курске под суд отправятся два брата, которые брали предоплату за ремонт, который не собирались делать. Им удалось обмануть 17 курян.

Как установило следствие, мошенники размещали в Интернете объявления об оказании услуг по ремонту квартир по заниженной стоимости. Они заключали с заказчиками соответствующие договоры и получали предоплату, после чего переставали выходить на связь. 

Таким способом в течение года им удалось "заработать" 386 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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