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На выходных курских водителей ждут проверки на трезвость

Управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность, за повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уголовная ответственность
На выходных курских водителей ждут проверки на трезвость

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В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят курских водителей на трезвость. 

Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уголовная ответственность. 

Курян призывают сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.
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