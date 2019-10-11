Курская область. Почти 2 миллиона задолжала железногорская организация строителям

В прокуратуру обратились работники, которые пять месяцев не получали зарплату

В Железногорске на основании материалов прокурорской проверки в отношении руководителя строительной организации возбуждено уголовное дело.В прокуратуру обратились работники, которые пять месяцев не получали зарплату. 73-м строителям организация задолжала 1 миллион 700 тысяч рублей.Железногорский межрайонный прокурор внёс руководителю строительной организации представление, в котором потребовал рассчитаться с подчинёнными.По заявлениям прокурора суд взыскал с работодателя образовавшуюся задолженность. Судебные приказы направлены для принудительного исполнения в службу судебных приставов. Этот вопрос находится на контроле прокуратуры.