В Курской области селянка сымитировала кражу ради 10 тысяч рублей

29-летняя девушка решила воспользоваться денежными накоплениями своего сожителя

В Суджанском районе осудили селянку за заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления.29-летняя девушка решила воспользоваться денежными накоплениями своего сожителя, а, чтобы это сделать сымитировала кражу из дома. Для убедительности она спрятала часть личных вещей друга и выбросила еду.Затем селянка вызвала полициейских, которые предупредили её об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Это девушку не испугало - она написала заявление о якобы совершённом хищении. Всё это ради 10 тысяч рублей.Суда назначил ей наказание в виде 5 тысяч штрафа. Это в доход государства. ОМВД России по Суджанскому району она должна возместить 3 тысячи 900 рублей материального ущерба за выезд по ложному сообщению следственно-оперативной группы.