В Курске маршрутка столкнулась с «Тойотой». Ранена пенсионерка

Это произошло возле здания регионального управления ГИБДД

16 октября рано утром, в начале восьмого в Курске столкнулись маршрутка и «Тойота Камри». Это произошло возле дома № 101 по улице Карла Маркса - это здание регионального управления ГИБДД. Как сообщает Госавтоинспекция, «Тойота Камри», за рулём которой был 35-летний водитель, ехала по улице Ново Московская со стороны улицы Олимпийская в направлении проспекта Победы. ГАЗель с пассажирами двигалась по улице Карла Маркса со стороны проспекта Победы в направлении проспекта Дериглазова. За рулём был 53-летний водитель.В результате столкновения пострадала пассажирка микроавтобуса - 77-летняя пенсионерка. Её с ранением доставили в 4-ю горбольницу.