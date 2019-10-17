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В Курске маршрутка столкнулась с «Тойотой». Ранена пенсионерка

Это произошло возле здания регионального управления ГИБДД
В Курске маршрутка столкнулась с «Тойотой». Ранена пенсионерка

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16 октября рано утром, в начале восьмого в Курске столкнулись маршрутка и «Тойота Камри». Это произошло возле дома № 101 по улице Карла Маркса - это здание регионального управления ГИБДД. Как сообщает Госавтоинспекция,  «Тойота Камри», за рулём которой был 35-летний водитель, ехала по улице Ново Московская со стороны улицы Олимпийская в направлении проспекта Победы. ГАЗель с пассажирами двигалась по улице Карла Маркса со стороны проспекта Победы в направлении проспекта Дериглазова. За рулём был 53-летний водитель. 

В результате столкновения пострадала пассажирка микроавтобуса - 77-летняя пенсионерка. Её с ранением доставили в 4-ю горбольницу.





ФОТО - АВТОКАДР_46

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