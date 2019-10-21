Время подведения итогов VIII экологического форума «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы»
Очередной, ставший традиционным, экологический форум завершил свою работу в Москве.
О необходимости тесного взаимодействия бизнеса и власти на пути решения экологических проблем, в своём выступлении заявила депутат Государственной думы Российской Федерации Раиса Карамзина. Заинтересованность государства в улучшении экологии депутат объяснила увеличением расходов на здравоохранение при ухудшении экологической обстановки.
О том что экологические проекты не являются коммерческими для крупных предприятий рассказал вице-президент ПАО «ГМК»Норильский никель» Дмитрий Пристансков. Он рассказал, как в Норникеле планируют снизить уровень выброса серы в окружающую среду. Внедрение новых доступных технологий на предприятии позволит снизить загрязнение серой на 75%. Технологии, которые разработал Норникель, в рамках данного проекта являются уникальными, применять 70% из них не получится нигде кроме как на мощностях предприятия. Пристансков так же рассказал о закрытии плавильного цеха в городе Никель, и о том какие шаги намерена предпринять компания, чтобы поддержать социальную сферу региона.
Успехи в «озеленении» деятельности Норникеля, так же отметил и руководитель экологического фонда «Беллона», Александр Никитин. Эколог считает, что решение большинства экологических проблем зависит от открытости деятельности крупных предприятий.
Об особенностях развития современного волонтёрского движения рассказала Лариса Ван-Ми-Ян, главный специалист бюро экологической безопасности, ООО ГРК «Быстринское».
Важность образовательных программ, на примере Норильского экологического просветительского центра «Белый мишка», продемонстрировала Олеся Кужель, менеджер региональных проектов Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).
Организаторами выступили ПАО «ГМК «Норильский никель» («Норникель»), Экологический фонд Сибирского федерального университета (Экофонд СФУ) и Научно-исследовательский институт проблем экологии (НИИПЭ).
Источник - MOS.NEWS