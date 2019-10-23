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В Курской области ищут мужчину, напавшего с ножом на двух девочек. ФОТО

ЧП произошло в местечке Свобода Золотухиснкого района, недалеко от монастыря Коренная пустынь
В Курской области ищут мужчину, напавшего с ножом на двух девочек. ФОТО

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В Курской области полицейские ищут мужчину, напавшего с ножом на двух 15-летних девочек. 

ЧП произошло в местечке Свобода Золотухиснкого района, недалеко от монастыря Коренная пустынь.

21 октября около семия часов вечера школьницы возвращались домой в деревню Будановка после тренировки по боксу. Спортивная секция находится в Свободе, в семи километрах от деревни. На автобусной остановке к девочкам подошёл неизвестный с ножом и поранил одну из них в руку. Второй он приставил лезвие к горлу и потащил к лавочке. Первая девочка бросилась на помощь, схватилась ладонью за лезвие ножа и прыснула нападавшему в лицо из перцового баллончика. Тот сбежал.

Школьницы прибежали в ближайшее общежитие местного техникума. Там им оказали первую медицинскую помощь, вызвали полицию и «скорую». Студенты разделились на группы и стали прочесывать местность. поймать преступника не удалось.

Сегодня полицейские распространили ориентировку:

мужчине на вид 45-50 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза тёмные. Впалые щёки и глаза.

Был одет в штаны и кофту камуфляжного цвета, обут в тёмные кроссовки, на голове тёмная кепка.

Стражи порядка просят всех, кто располагает информацией о месте нахождения злоумышленника, круглосуточно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102, или в любой отдел полиции, а также любому сотруднику полиции. Конфиденциальность гарантируется.
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