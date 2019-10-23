Пятеро курян получили сроки за помощь молдаванам с получением регистрации

От всех иностранцев "добродетели" получали денежное вознаграждение

Ленинский райсуд Курска вынес приговор по уголовному делу пятерым местным жителям, которые помогали получать регистрации нелегалам из Молдовы.С сентября 2014 года по июнь 2018-го куряне организовали незаконную постановку на регистрационный учёт и пребывание в Россиий более 50 молдован.Они подготавливали и предоставляли в региональное управление по вопросам миграции документы, позволившие незаконно поставить иностранцев на миграционный учёт, фиктивно зарегистрировать их в жилых домах Курской области.В некоторых случаях сообщники сами выступали в качестве принимающей стороны без фактического предоставления мигрантам жилья, тем самым оказывали содействие в незаконном получении разрешений на временное пребывание в России, а также в получении российского гражданства, - отмечают в прокуратуре.От всех иностранцев "добродетели" получали денежное вознаграждение.Их бизнес пресекли сотрудники правоохранительных органов.Суд назначено им наказание в виде реального лишения свободы на сроки от 7 месяцев до 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу ещё не вступил.