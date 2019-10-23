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Пятеро курян получили сроки за помощь молдаванам с получением регистрации

От всех иностранцев "добродетели" получали денежное вознаграждение

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Ленинский райсуд Курска вынес приговор по уголовному делу пятерым местным жителям, которые помогали получать регистрации нелегалам из Молдовы.

С сентября 2014 года по июнь 2018-го куряне организовали незаконную постановку на регистрационный учёт и пребывание в Россиий более 50 молдован.

Они подготавливали и предоставляли в региональное управление по вопросам миграции документы, позволившие незаконно поставить иностранцев на миграционный учёт, фиктивно зарегистрировать их в жилых домах Курской области. 

В некоторых случаях сообщники сами выступали в качестве принимающей стороны без фактического предоставления мигрантам жилья, тем самым оказывали содействие в незаконном получении разрешений на временное пребывание в России, а также в получении российского гражданства, - отмечают в прокуратуре.

От всех иностранцев "добродетели" получали денежное вознаграждение.

Их бизнес пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Суд назначено им наказание в виде реального лишения свободы на сроки от 7 месяцев до 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

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