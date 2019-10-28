dni24.com, накануне подошла к завершению масштабная экспедиция Трансарктика-2019, в честь чего 28 октября во Владивостоке запланирован праздник. Главной целью данного проекта, основанного Росгидрометом, стало возобновление научных мероприятий в том числе на дрейфующих станциях “Северный полюс” в Арктике.Как пишет
Трансарктика-2019 стала необходимым ответом в условиях изменчивого климата. В частности, глобальное потепление повлияло на природные процессы, сделав их непредсказуемыми, что повысило необходимость регулярного наблюдения. Данный проект стал одним из крупнейших за последние десятилетия не только по своей длительности, но также масштабам и объемам выполненных работ.
В результате состоявшихся мероприятий удалось провести изучение состояния подводной среды арктических морей на территории России, а также, частично, Арктического океанического бассейна. Комплексная экспедиция длилась в течение одного сезона весна-осень. Ученые смогли получить необходимые для поддержания экологии данные о процессах, происходящих в океане и атмосфере региона.
Экспедиция была реализована в четыре этапа, за время которых суда Росгидромета в порядке очереди выходили в море на протяжении около пяти месяцев. Наиболее продолжительный четвертый этап затянулся на 90 дней. Научно-исследовательское плавучее сооружение “Профессор Мультановский”, на борту которого находились специалисты разных направленностей, прибыло во Владивосток 23 октября.
Среди почетных гостей во время торжественной части завершения экспедиции Трансарктика-2019 будут присутствовать начальник УРСА Игорь Шумаков, а также руководители ААНИИ и Северного УГМС Александр Макаров и Роман Ершов.
Завершилась масштабная морская экспедиция Трансарктика-2019, организованная Росгидрометом
Среди почетных гостей во время торжественной части завершения экспедиции Трансарктика-2019 будут присутствовать начальник УРСА Игорь Шумаков, а также руководители ААНИИ и Северного УГМС Александр Макаров и Роман Ершов.