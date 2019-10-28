Завершилась масштабная морская экспедиция Трансарктика-2019, организованная Росгидрометом

Среди почетных гостей во время торжественной части завершения экспедиции Трансарктика-2019 будут присутствовать начальник УРСА Игорь Шумаков, а также руководители ААНИИ и Северного УГМС Александр Макаров и Роман Ершов.