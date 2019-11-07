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В Курске два автомобилиста не поделили дорогу. Один попал в больницу

ДТП случилось напротив дома № 111 по проспекту Ленинского комсомола
В Курске два автомобилиста не поделили дорогу. Один попал в больницу

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Вечером 6 ноября в Курске произошла авария, в которой пострадал автомобилист. ДТП случилось в начале восьмого напротив дома № 111 по проспекту Ленинского комсомола. 

27-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехал со стороны посёлка Ворошнево в направлении улицы Крюкова, поворачивая налево, он не предоставил преимущество в движении ехавшему навстречу со стороны улицы Крюкова в направлении посёлка Ворошнево автомобилю «Киа Серато», за рулём которого был 28-летний водитель. Произошло столкновение, в результате которого пострадал водитель автомобиля «Киа». Его с ранениеми различной степени тяжести доставили в 4-ю горбольницу. Водитель «Хендая» был трезв, сообщила старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова. 

Как отметила инспектор, сейчас проводится административное расследование, которое позволит установить причины этого ДТП.




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