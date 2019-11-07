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Курские активисты ОНФ требуют разобраться с незаконной распашкой берега реки Псёл

Арендатор прибрежного участка сдал землю в субаренду предприятию для выращивания кукурузы
Курские активисты ОНФ требуют разобраться с незаконной распашкой берега реки Псёл

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В десяти метрах от берега реки Псёл в Обоянском районе Курской области активисты регионального отделения ОНФ обнаружили незаконную пашню. Псёл имеет статус реки федерального значения - ширина его водоохраной зоны составляет 200 м. При этом ниже течению расположен участок Центрально-Чернозёмного государственного природного биосферного заповедника, который входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Чтобы предотвратить экологическое бедствие, активисты ОНФ обратились в региональный департамент экологической безопасности и управление Росприроднадзора по Курской области.

«Распашка свежая, была сделана этой осенью. То есть землю ещё не засеяли и не обработали. При сельхозпроизводстве самая главная опасность - это обработка сельхозугодий различными пестицидами, гербицидами и другой химией. Всё это потом уйдёт в реку и приведёт к экологической катастрофе. А дальше по реке находится участок уникального биосферного заповедника имени профессора В. В. Алёхина и жилой посёлок Зорино», - рассказал член регионального штаба ОНФ Артём Белоконь.

Псёл имеет статус реки федерального значения, так как протекает по территории России и Украины и впадает в Днепр. Поэтому ширина его водоохраной зоны составляет 200 м вместо стандартных 50.

Активисты ОНФ выяснили, что арендатор прибрежного участка сдал землю в субаренду предприятию для выращивания кукурузы. На общедоступной кадастровой карте участок вдоль Псла не имеет обозначения сельскохозяйственной территории, а значит - заниматься растениеводством на этой площади нельзя.

Чтобы предотвратить потенциальную экологическую катастрофу, общественники обратились в региональный департамент экологической безопасности и управление Росприроднадзора по Курской области. Контролирующим органам предстоит выяснить, кто нарушил Водный кодекс России.

Общественники отмечают - территория пойменных лугов с уникальной экокультурой в Курской области сокращается из-за обмеления рек, изменения рельефа берегов, в том числе в результате варварской хозяйственной деятельности человека.

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